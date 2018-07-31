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Двойное убийство в Бобруйске: 36-летний мужчина вину признал

31 июля 2018 07:00
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Новости Беларуси. Обвиняемый в убийстве двух молодых женщин бобруйчанин признал свою вину.  

Как сообщает пресс-служба СК, преступление было совершено 20 июля в Бобруйске. 36-летний мужчина употреблял алкоголь в одном из увеселительных заведений. Компанию ему составляли 27-летняя и 26-летняя женщины.  

Через какое-то время все трое сели в такси и поехали домой к гражданину, чтобы продолжить общение там. В семь часов утра бобруйчанин нанёс обеим своим знакомым удары молотком и ножом. От полученных травм женщины погибли.  

Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске  

На основании собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью. Злоумышленник полностью признал свою вину и сотрудничает со следователями. Обвиняемый находится под стражей.  

В отношении задержанного планируется проведение комплексной стационарной психолого-психиатрической, сексологической и психофизиологической экспертиз.  

Расследование продолжается.  

В Бобруйске 20 июля в милицию позвонила женщина и сказала, что им с подругой угрожает опасность.  

Звонившая назвала неправильный адрес – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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