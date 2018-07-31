Двойное убийство в Бобруйске: 36-летний мужчина вину признал

Новости Беларуси. Обвиняемый в убийстве двух молодых женщин бобруйчанин признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба СК, преступление было совершено 20 июля в Бобруйске. 36-летний мужчина употреблял алкоголь в одном из увеселительных заведений. Компанию ему составляли 27-летняя и 26-летняя женщины.

Через какое-то время все трое сели в такси и поехали домой к гражданину, чтобы продолжить общение там. В семь часов утра бобруйчанин нанёс обеим своим знакомым удары молотком и ножом. От полученных травм женщины погибли.

Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске

На основании собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью. Злоумышленник полностью признал свою вину и сотрудничает со следователями. Обвиняемый находится под стражей.

В отношении задержанного планируется проведение комплексной стационарной психолого-психиатрической, сексологической и психофизиологической экспертиз.

Расследование продолжается.

В Бобруйске 20 июля в милицию позвонила женщина и сказала, что им с подругой угрожает опасность.