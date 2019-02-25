В Ивацевичах мужчина был смертельно травмирован поездом

Новости Беларуси. Вечером 22 февраля в Ивацевичах электричка насмерть сбила пешехода.

Как информирует БЕЛТА, происшествие случилось возле ж/д станции Ивацевичи. 46-летний местный житель пересекал пути, игнорируя приближающийся поезд сообщением Брест – Барановичи.

В результате наезда гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. По факту случившегося проводится проверка. Известно, что пешеход был нетрезв.

Зимой 2019 года в Городокском районе под поезд попал 21-летний парень.