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В Ивацевичах мужчина был смертельно травмирован поездом

25 февраля 2019 10:04
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Новости Беларуси. Вечером 22 февраля в Ивацевичах электричка насмерть сбила пешехода.  

Как информирует БЕЛТА, происшествие случилось возле ж/д станции Ивацевичи. 46-летний местный житель пересекал пути, игнорируя приближающийся поезд сообщением Брест – Барановичи.  

В результате наезда гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. По факту случившегося проводится проверка. Известно, что пешеход был нетрезв.  

Зимой 2019 года в Городокском районе под поезд попал 21-летний парень. 

Молодой человек погиб – здесь подробности.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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