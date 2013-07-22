21 июля в Московской области поезд столкнулся с автомобилем: погибли 2 человека

Новости России. 21 июля поздно вечером в районе станции Бородино на железнодорожном переезде пассажирский состав Москва-Вильнюс столкнулся с легковым автомобилем. В результате ЧП на Белорусском направлении Московской железной дороги были задержаны несколько рейсов. Ближе к полуночи движение восстановили.

В результате аварии погибли два человека. Ведется следствие. График движения белорусских поездов, следующих в направлении Москвы, остается без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.