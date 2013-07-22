Из санатория «Юность» в Ждановичах в больницу отвезли 11 россиян

Новости Беларуси. Два человека пострадали в результате утечки гипохлорида натрия в санатории под Минском. Инцидент произошел на территории оздоровительного комплекса «Юность» в Ждановичах.

Утечка опасного химиката произошла утром. В водно-спортивном корпусе находилось двадцать человек. Они покинули здание еще до прибытия спасателей. Несмотря на то, что сам разлив был незначительным, концентрация паров хлора превышала норму в 4 раза. Впрочем, сотрудникам МЧС и санатория потребовалось всего двадцать минут на нейтрализацию последствий.

В момент ЧП в бассейне были отдыхающие, в основном, россияне и персонал санатория. 12 были доставлены в больницу для обследования, сейчас в пульмонологическом отделении находятся лишь двое: белорус и пенсионерка из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утечка опасного химиката произошла утром. В водно-спортивном корпусе находилось двадцать человек. Они покинули здание еще до прибытия спасателей. Несмотря на то, что сам разлив был незначительным, концентрация паров хлора превышала норму в 4 раза. Впрочем, сотрудникам МЧС и санатория потребовалось всего двадцать минут на нейтрализацию последствий.

В момент ЧП в бассейне были отдыхающие, в основном, россияне и персонал санатория. 12 были доставлены в больницу для обследования, сейчас в пульмонологическом отделении находятся лишь двое: белорус и пенсионерка из России.

Андрей Королько, исполняющий обязанности главного врача УЗ «Минская областная клиническая больница»:

У пациента, который находился на лечении в отделении реанимации, диагноз был отравление парами хлора средней степени тяжести, у пациентки, которая является гражданкой России, диагноз токсическое воздействие паров. Состояние пациентов удовлетворительное, и, если все будет протекать хорошо, то они будут до конца этой недели выписаны домой на амбулаторное лечение.

Техническое обслуживание станции дозирования, где и произошел разлив, проводилось частным предприятием. Дважды в неделю. Последнее было за день до ЧП.

К слову, такой инцидент первый в истории оздоровительного учреждения, а поэтому на особом контроле. Администрация санатория сразу же принесла извинения отдыхающим, но главное - найти причину. Этим специалисты занялись уже с утра, но выводы делать пока рано.

Олег Ермола, заместитель директора санаторно-оздоровительного комплекса «Юность»:

Фирма, которая установила нам это оборудование и обслуживает, она тоже тщательно проверяет, плюс сегодня у нас была санэпидемстанция, она тоже проверяет. Все заключение сделали, что бассейн может сейчас на данный момент функционировать. Сейчас ведется расследование, по какой причине это произошло.

Бассейн заработал уже во второй половине дня. И поклонников водных процедур, надо сказать, не убавилось. Сестры Людмила и Валентина подоспели прямо к открытию акватории.

Отдыхающие:

Сегодня мы уже сходили забронировали на следующий год себе путевки, нам очень понравилось!