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МВД прокомментировало случай в Лиде, где парень подарил другу деньги с чужой карточки

05 апреля 2019 12:08
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Новости Беларуси. Молодой человек из Лиды подарил другу чужие деньги. Теперь оба – фигуранты уголовного дела, рассказали в программе «Экстренный вызов». Банковскую карту 19-летний парень нашёл на улице. Вместо того, чтобы обратиться в милицию, юноша решил прокутить подарок судьбы.

Дома с помощью обычного ПК вычислил пин-код, а сорванный куш потратил в компании знакомого и подарил ему 80 рублей. 

МВД прокомментировало случай в Лиде, где парень подарил другу деньги с чужой карточки-1

Сергей Янковский, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:
Даже не все взрослые понимают, что совершают противоправные действия, осознанно принимая во владение имущество и другие материальные объекты, полученные в результате совершения преступлений. Важно чётко осознавать, что незаконны любые манипуляции с этими вещами.

 На молодых людей завели уголовные дела. Один и второй могут провести за решеткой следующие 3 года.

# Деньги # происшествия # Сергей Янковский

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