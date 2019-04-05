МВД прокомментировало случай в Лиде, где парень подарил другу деньги с чужой карточки

Дома с помощью обычного ПК вычислил пин-код, а сорванный куш потратил в компании знакомого и подарил ему 80 рублей.

Новости Беларуси. Молодой человек из Лиды подарил другу чужие деньги. Теперь оба – фигуранты уголовного дела, рассказали в программе «Экстренный вызов». Банковскую карту 19-летний парень нашёл на улице. Вместо того, чтобы обратиться в милицию, юноша решил прокутить подарок судьбы.

Сергей Янковский, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики ГУОПП МВД Республики Беларусь:

Даже не все взрослые понимают, что совершают противоправные действия, осознанно принимая во владение имущество и другие материальные объекты, полученные в результате совершения преступлений. Важно чётко осознавать, что незаконны любые манипуляции с этими вещами.

На молодых людей завели уголовные дела. Один и второй могут провести за решеткой следующие 3 года.