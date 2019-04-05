В Гомеле лихач на Toyota сбил девушку. Видеофакт

Новости Беларуси. В Гомеле лихач на Toyota наехал на пешехода. ДТП средь бела дня заметили сотрудники МЧС, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Новости Беларуси. В Гомеле лихач на Toyota наехал на пешехода. ДТП средь бела дня заметили сотрудники МЧС, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Бригада без промедления остановилась. Девушка лежала посреди дороги. Спасатели оказали ей первую помощь.
Позже врачи «скорой» диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб левого локтя и колена. Пострадавшую госпитализировали.