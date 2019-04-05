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В Гомеле лихач на Toyota сбил девушку. Видеофакт

05 апреля 2019 12:21
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Новости Беларуси. В Гомеле лихач на Toyota наехал на пешехода. ДТП средь бела дня заметили сотрудники МЧС, рассказали в программе «Экстренный вызов».

В Гомеле лихач на Toyota сбил девушку. Видеофакт-1

Бригада без промедления остановилась. Девушка лежала посреди дороги. Спасатели оказали ей первую помощь.

В Гомеле лихач на Toyota сбил девушку. Видеофакт-4

Позже врачи «скорой» диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб левого локтя и колена. Пострадавшую госпитализировали. 

# ДТП # происшествия

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