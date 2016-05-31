20-летняя полочанка молотком до смерти избила старшую сестру

Новости Беларуси. Что толкнуло младшую сестру на отчаянный шаг, предстоит установить следователям. В Полоцке в минувшее воскресенье между родственницами произошла ссора. 20-летняя девушка в порыве ярости схватила молоток...

С черепно-мозговой травмой старшую сестру доставили в больницу. Врачи оказались бессильны.

Сводка преступлений и происшествий Министерства внутренних дел:

В Полоцке 29 мая в 05.30 из своей квартиры в больницу с черепно-мозговой травмой помещена неработавшая женщина, 1993 г.р., которая в 14.20 умерла. Предварительно установлено, что ее в 02.00 в ссоре молотком избила проживающая совместно сестра, 1996 г.р., которая задержана.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, еще одно шокирующее происшествие произошло месяц назад в Волковыске.

Ссора родных братьев там закончилась убийством. Мужчины не смогли договориться, каким мылом стирать носки. Подробности здесь.