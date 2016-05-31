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В Полоцке пенсионерка упала с лестницы спиной на металлический штырь

31 мая 2016 08:15
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Новости Беларуси. Вечером в понедельник жительница Полоцка взялась красить дом. В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала спиной на клумбу, где был забетонирован металлический штырь.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, пожилая женщина лежала на спине с торчащим металлическим штырем в области живота. Возле нее находились работники скорой, оказывающие первую медицинскую помощь. По предварительным данным, 79-летняя пенсионерка решила покрасить фронтон своего дома. Она самостоятельно залезла на высоту 3 метров по лестнице, не удержавшись на ней, упала спиной на цветочную клумбу, где был забетонирован металлический штырь.

Женщина находится в сознании, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

# происшествия # Несчастный случай

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