В Полоцке пенсионерка упала с лестницы спиной на металлический штырь

Новости Беларуси. Вечером в понедельник жительница Полоцка взялась красить дом. В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала спиной на клумбу, где был забетонирован металлический штырь.



Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, пожилая женщина лежала на спине с торчащим металлическим штырем в области живота. Возле нее находились работники скорой, оказывающие первую медицинскую помощь. По предварительным данным, 79-летняя пенсионерка решила покрасить фронтон своего дома. Она самостоятельно залезла на высоту 3 метров по лестнице, не удержавшись на ней, упала спиной на цветочную клумбу, где был забетонирован металлический штырь.

Женщина находится в сознании, ее состояние оценивается как удовлетворительное.