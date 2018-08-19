Прямой эфир

20-летний витеблянин пытался незаконно попасть в ЕС. Молодого человека задержали

19 августа 2018 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 15 августа 20-летний витеблянин попытался незаконно пересечь границу Беларуси в поисках лучшей жизни в Европе.  

По сведениям Госпогранкомитета, молодой человек был замечен возле деревни Брузги Гродненского района. О неизвестном на режимной территории сообщили местные жители. Парень не скрывал, что собирается нарушить закон. Витеблянина задержали.  

Задержанному грозит штраф по административным статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение погранрежима».  

16 августа на белорусско-украинском рубеже страны пограничники задержали гражданина Украины. Мужчина пересёк границу, чтобы собрать дикоросы. В отношении него начат административный процесс по статье «Незаконное пересечение границы». Также мужчине грозит депортация и запрет на въезд в Беларусь сроком до 3 лет.  

Весной 2018 года в Гродно два гражданина Турции пытались незаконно попасть в Польшу.  

За несколько дней до этого мужчин депортировали из Украины – подробнее здесь.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Минприроды накажет хозяина сбежавшего в Минске тигрового питона
18 августа 2018 09:24

Минприроды накажет хозяина сбежавшего в Минске тигрового питона

Пришёл в сознание: раненный в Ивацевичском районе милиционер в тяжёлом, но стабильном состоянии
18 августа 2018 08:42

Пришёл в сознание: раненный в Ивацевичском районе милиционер в тяжёлом, но стабильном состоянии

В отношении стрелявшего по милиционерам жителя Ивацевичского района возбуждено уголовное дело
18 августа 2018 07:50

В отношении стрелявшего по милиционерам жителя Ивацевичского района возбуждено уголовное дело