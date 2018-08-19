20-летний витеблянин пытался незаконно попасть в ЕС. Молодого человека задержали

Новости Беларуси. Вечером 15 августа 20-летний витеблянин попытался незаконно пересечь границу Беларуси в поисках лучшей жизни в Европе.

По сведениям Госпогранкомитета, молодой человек был замечен возле деревни Брузги Гродненского района. О неизвестном на режимной территории сообщили местные жители. Парень не скрывал, что собирается нарушить закон. Витеблянина задержали.

Задержанному грозит штраф по административным статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение погранрежима».

16 августа на белорусско-украинском рубеже страны пограничники задержали гражданина Украины. Мужчина пересёк границу, чтобы собрать дикоросы. В отношении него начат административный процесс по статье «Незаконное пересечение границы». Также мужчине грозит депортация и запрет на въезд в Беларусь сроком до 3 лет.

Весной 2018 года в Гродно два гражданина Турции пытались незаконно попасть в Польшу.