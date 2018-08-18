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Минприроды накажет хозяина сбежавшего в Минске тигрового питона

18 августа 2018 09:24
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Новости Беларуси. Хозяину сбежавшего на улице Уборевича в Минске тигрового питона грозит штраф.  

Как сообщает Минприроды, после инцидента было оперативно проверено, находятся ли зарегистрированные минчанами змеи того же вида дома у своих хозяев.  

По факту случившегося проводится проверка. Городской комитет природных ресурсов собирается вызвать мужчину, у которого сбежал питон, чтобы он объяснил произошедшее.  

«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске  

Если законность владения гражданином рептилией подтвердится, то в отношении него будет начат административный процесс за несвоевременную регистрацию и за нарушение условий содержания питомца.  

На неделе в Минске на территории детского сада заметили четырёхметрового питона.  

Ловить змею выезжали сотрудники МЧС – здесь подробности.  

# Дикие животные # происшествия

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