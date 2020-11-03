Минчанин выпил литр водки и напал на милиционера возле БТ

Новости Беларуси. Нетрезвая прогулка по городу закончилась арестом для одного из жителей Минска. Правда, повлияли и другие факторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нетрезвый мужчина напал на сотрудника Департамента охраны, который патрулировал территорию у Белтелерадиокомпании.

В ночь с 1 на 2 ноября милиционер вышел на плановый осмотр объекта. Навстречу ему направился неизвестный. 31-летний мужчина нанес охраннику удары в грудь. Что стало причиной подобной выходки, хулиган пояснить затрудняется.

– Зачем наносили удары сотруднику милиции? Он же в форме был, при исполнении обязанностей.

– Не помню.

– Не помните. Скажите, раньше принимали участие в несанкционированных мероприятиях массовых?

– Нет.

– Никогда не выходили?

– Нет.

– Как считаете, по какой причине это произошло все?

– Спиртное.

Действиям задержанного следователи дали правовую оценку. За насилие в отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело.

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