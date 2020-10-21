На удочку часто попадаются люди с высшим образованием, руководители. Кого могут обмануть мошенники через интернет?

Новости Беларуси. 2020 год ставит абсолютный рекорд по обманам в интернете. Распутать сети мошенников по IT-следам непросто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступники заметают следы, переводя деньги со счета на счет. Зачастую даже в другие страны. Запросы по международным каналам отнимают время. Расследование растягивается на год. А злоумышленник может оказаться, по сути, за соседним столиком в кафе или же на другом континенте. Впрочем, неуловимых, говорят специалисты, не бывает.

Александр Рингевич, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома:

Если раньше у нас совершались преступления и потерпевшими, в основном, становились люди, у которых недостаточно высокий уровень цифровой грамотности, то сейчас, в общем-то, этот процент значительно снизился.

На удочку, даже если мы берем буквально последние сутки, то половина из этих людей имеют высшее образование, некоторые занимают руководящие должности, достаточно образованные и высококвалифицированные специалисты.

Особенность совершения данного преступления заключается в том, что злоумышленники стараются оставить как можно меньше времени человеку на раздумье и пытаются позвонить ему в какое-то неудобное время.