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Около Боровлян на трассе сбили женщину. ГАИ ищет свидетелей

03 ноября 2020 17:16
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция ищет водителя, который сбил пешехода и покинул место происшествия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП произошло 31 октября в семь часов вечера на первом километре Витебской трассы в районе Боровлян.

Около Боровлян на трассе сбили женщину. ГАИ ищет свидетелей-1

Женщина двигалась в направлении деревни Большевик. Сотрудники ГАИ просят граждан, которые могли стать свидетелями наезда или имеют записи видеорегистраторов, сообщить об этом в милицию.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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