Около Боровлян на трассе сбили женщину. ГАИ ищет свидетелей

Новости Беларуси. Госавтоинспекция ищет водителя, который сбил пешехода и покинул место происшествия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП произошло 31 октября в семь часов вечера на первом километре Витебской трассы в районе Боровлян.