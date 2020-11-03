Около Боровлян на трассе сбили женщину. ГАИ ищет свидетелей

Новости Беларуси. Госавтоинспекция ищет водителя, который сбил пешехода и покинул место происшествия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ДТП произошло 31 октября в семь часов вечера на первом километре Витебской трассы в районе Боровлян.
Новости Беларуси. Госавтоинспекция ищет водителя, который сбил пешехода и покинул место происшествия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ДТП произошло 31 октября в семь часов вечера на первом километре Витебской трассы в районе Боровлян.
Женщина двигалась в направлении деревни Большевик. Сотрудники ГАИ просят граждан, которые могли стать свидетелями наезда или имеют записи видеорегистраторов, сообщить об этом в милицию.