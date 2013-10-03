2 брестских студента похитили с иностранных банковских счетов $47 тысяч. Молодых людей задержали в Польше

Новости Беларуси. Еще одно крупное преступление в сфере высоких технологий. В хищении с иностранных банковских счетов 47 тысяч долларов подозревают двух брестских студентов.

Молодых людей задержали в Польше. Их предполагаемого соучастника ищут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Получив от своих соучастников предложение о приобретении различных товаров и услуг в белорусских Интернет-магазинах, согласились на эти условия. При этом они достоверно знали, что для оплаты будут использоваться похищенные реквизиты банковских пластиковых карточек, которые эмитированы, как правило, иностранными банками. Они осуществили заказы различных товаров, в том числе GPS-навигаторы, компьютерную технику, продукты питания в общей сложности на сумму более 47 тысяч долларов.