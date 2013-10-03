Новости Испании. В кафедральном соборе Сарагосы прогремел взрыв. Несмотря на то, что храм был открыт для посетителей, никто не пострадал. Полиция эвакуировала всех находившихся в соборе людей и перекрыла прилежащую к нему площадь.

Бомба была изготовлена кустарным способом. Полиция предполагает, что взрыв могли устроить левые анархисты.

Через несколько дней в Сарагосе начинаются празднования в честь покровительницы города, Богоматери Пилар, незадолго до которых резко увеличивается приток верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.