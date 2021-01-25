18-летний житель Борисова задержан за распространение наркотиков в Минске

Новости Беларуси. 18-летнего жителя Борисова задержали за созданием тайников-закладок в одном из районов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ КМ ГУВД Мингорисполкома:

В ходе осмотра личных вещей сотрудники наркоконтроля обнаружили девять свертков с белым порошкообразным веществом, а также мобильный телефон, в котором хранились координаты и фотоснимки с местоположением закладок.

В ходе осмотра участков местности сыщики обнаружили и изъяли 18 свертков. Всего обнаружено и изъято порядка 30 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.