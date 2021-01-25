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18-летний житель Борисова задержан за распространение наркотиков в Минске

25 января 2021 10:57
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Новости Беларуси. 18-летнего жителя Борисова задержали за созданием тайников-закладок в одном из районов Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

18-летний житель Борисова задержан за распространение наркотиков в Минске-1

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ КМ ГУВД Мингорисполкома:
В ходе осмотра личных вещей сотрудники наркоконтроля обнаружили девять свертков с белым порошкообразным веществом, а также мобильный телефон, в котором хранились координаты и фотоснимки с местоположением закладок.

В ходе осмотра участков местности сыщики обнаружили и изъяли 18 свертков. Всего обнаружено и изъято порядка 30 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

18-летний житель Борисова задержан за распространение наркотиков в Минске-4

Материалы проверки переданы во Фрунзенский РОСК города Минска, действиям задержанного дана правовая оценка.

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# Наркотики # происшествия # Александр Сазонов # Фотофакт

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