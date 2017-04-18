18 апреля движение в центре Минска парализовала горящая маршрутка

Новости Беларуси. Утреннее ЧП в Минске парализовало движение в центре города. На улице Сурганова 18 апреля горела маршрутка. Автомобиль воспламенился во время движения.
Причем, как рассказали пассажиры, они сообщили водителю о запахе дыма.
Новости Беларуси. Утреннее ЧП в Минске парализовало движение в центре города. На улице Сурганова 18 апреля горела маршрутка. Автомобиль воспламенился во время движения.
Причем, как рассказали пассажиры, они сообщили водителю о запахе дыма.
Спасатели прибыли на место спустя четыре минуты после звонка. Пожар быстро ликвидировали.
В салоне находилось 15 человек, все они смогли выбраться самостоятельно.
Никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.