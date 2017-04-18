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18 апреля движение в центре Минска парализовала горящая маршрутка

18 апреля 2017 18:24
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Новости Беларуси. Утреннее ЧП в Минске парализовало движение в центре города. На улице Сурганова 18 апреля горела маршрутка. Автомобиль воспламенился во время движения.

Причем, как рассказали пассажиры, они сообщили водителю о запахе дыма.

18 апреля движение в центре Минска парализовала горящая маршрутка-1

Спасатели прибыли на место спустя четыре минуты после звонка. Пожар быстро ликвидировали.

В салоне находилось 15 человек, все они смогли выбраться самостоятельно.

Никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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