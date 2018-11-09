Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Новости Беларуси. Туман накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской, Гомельской и Минской областях, а также в самой столице, видимость на дорогах составляет 100−500 метров. Это уже привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям, в том числе со смертельным исходом. В Минском аэропорту отменили два рейса, десятки вылетов задерживаются.

С 6 утра в Минском аэропорту задержано 10 рейсов на прилёт и 5 на вылет. Несколько рейсов и вовсе было принято решение отменить – из Москвы и Калининграда.

Самолёт компании «Белавиа» летел из Питера, покружил над аэропортом, но приземлиться не рискнул. Улетел обратно. В таких ситуациях решение о посадке принимает командир экипажа самолёта, а не руководство аэропорта.

Ромина Саматханова, официальный представитель РУП «Национальный аэропорт «Минск»:

Тоже смотрим погоду, и пока она нас не радует. Скорее всего, будет туман, и задержки продолжатся. Аэропорт работает в штатном режиме и на производственных процессах именно аэропорта это никак не сказывается. Ксения и Людмила Жмыря должны были вылететь в 13.20. В итоге в аэропорту провели дополнительных 3 часа.

Ксения и Людмила Жмыря:

Мы понимаем, что причина – погодные условия. «Аэрофлот» здесь не при чём. В принципе 2-3 часа не такая криминальная задержка.

Рагид Шарифов работает юристом в крупной компании, летит в Россию. К возникшей ситуации относится с пониманием.

Рагид Шарифов:

Лучше попозже, но нормально лететь. А погода? Мы не в силах её менять. Я считаю, что всё нормально. Отслеживать время прибытия и отлёта самолётов можно в режиме реального времени. На сайте или с помощью телефона.

Евгений Поболовец, СТВ:

По прогнозам синоптиков туман на территории Беларуси сохранится до завтрашнего обеда. Но затем ожидается другая природная аномалия. Минусовая температура ночью, мокрый снег с дождём и как следствие – гололедица на дорогах страны.

В условиях плохой видимости страна живет уже вторые сутки. По утрам видимость на дорогах не превышает ста метров. Как итог – многочисленные пробки и ДТП. Не обошлось и без серьёзных аварий.

Так, в Вороновском районе школьный автобус столкнулся с погрузчиком – водитель госпитализирован. Пострадали двое детей. А в Витебске на пешеходном переходе сбили женщину, хотя водитель ехал не быстро.

Александр Козючиц, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Водитель поясняет, что женщину он не заметил. Двигался на небольшой скорости. А уже в момент удара увидел женщину. Опёрлась руками на капот, её откинуло, упала на асфальт, тем самым причинив себе телесные повреждения.

У женщины – перелом позвоночника. Говорит, что видела автомобиль, но стала переходить дорогу. В ГАИ напоминают, что в таких погодных условиях не всё зависит от реакции водителя.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручения УГАИ МВД Беларуси:

На скользкой дороге экстренное торможение может привести к заносу транспорта. Пешеходам крайне важно переходить только в установленных местах, заранее убедившись, что все авто успели остановиться и их пропускают. Илья Коробков приехал из Питера. Там такая погода почти каждый день. Как правильно переходить дорогу, помнит со школьной скамьи.

Илья Коробков, турист:

Мы из Питера. И там такие туманы бывают часто. Когда мы переходим, смотрим налево, переходим до середины, смотрим направо. Вот так пересекаем проезжую часть.