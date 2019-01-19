В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси

По сведениям Гомельского ОУМЧС, в трёхкомнатной квартире девятиэтажки вспыхнула газовоздушная смесь без последующего горения. Во время инцидента 59-летний владелец квартиры был дома вместе с женой.

По предварительным данным, мужчина на балконе кухни огнём обрабатывал тушку птицы при помощи ручной газовой горелки ёмкостью 0,5 л. Предполагается, что во время обработки в газовом баллончике образовалась брешь. С целью устранения неисправности гражданин пришёл на кухню с газовой горелкой и положил её в мойку. Далее в помещение вошла жена и включила свет. Произошла вспышка газовоздушной смеси.