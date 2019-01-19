В одном из домов Мозыря произошла вспышка газовоздушной смеси
Новости Беларуси. Днём 18 января в одном из многоквартирных домов Мозыря случился взрыв.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, в трёхкомнатной квартире девятиэтажки вспыхнула газовоздушная смесь без последующего горения. Во время инцидента 59-летний владелец квартиры был дома вместе с женой.
По предварительным данным, мужчина на балконе кухни огнём обрабатывал тушку птицы при помощи ручной газовой горелки ёмкостью 0,5 л. Предполагается, что во время обработки в газовом баллончике образовалась брешь. С целью устранения неисправности гражданин пришёл на кухню с газовой горелкой и положил её в мойку. Далее в помещение вошла жена и включила свет. Произошла вспышка газовоздушной смеси.
Повреждено остекление четырёх оконных проёмов в квартире. Видимых нарушений целостности несущих конструкций дома не обнаружено. Горения не было, эвакуация жильцов не потребовалась, никто не пострадал.
Причина произошедшего выясняется. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации ручной газовой горелки.
Летом 2018 года в Гомеле произошла вспышка газа.
В инциденте пострадал один человек – подробнее здесь.