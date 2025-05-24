Праздник слова, книги и литературы. В Беларуси отмечают День славянской письменности и культуры. Этот праздник неразрывно связан с равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно они были первыми создателями славянской азбуки. По традиции в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе состоялся молебен, а после – крестный ход.

К шествию присоединились представители духовенства, общественных организаций, культурных учреждений, студенты и все желающие. Кирилл и Мефодий составили первую славянскую азбуку, которая получила название «Кириллица», перевели с греческого языка на славянский богослужебные книги, заложив тем самым основы нашей письменности.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл потрудились для проповеди Евангелия среди славянских народов. Однако, как говорили сами святые, проповедовать только лишь устно – это то же самое, что писать на воде. Быстро забывается, да и подлежит искажению. Поэтому они разработали славянскую азбуку. Ту азбуку, которой и поныне мы в ее современном виде пользуемся сегодня. Поэтому святых равноапостольных Мефодия и Кирилла по праву называют учителями славянскими, то есть проповедниками не только Евангелия, а и источником культуры нашего народа.

Праздник важен для формирования нашей культурной идентичности и в целом причастности к славянской народности. В Беларуси издревле при многих храмах и монастырях были библиотеки, действовали мастерские по переписи книг. Последователями братьев Кирилла и Мефодия на наших землях стали Кирилл Туровский, Евфросиния Полоцкая, а чуть позже и Франциск Скорина.