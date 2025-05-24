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Как Минск готов к летнему сезону? Обсудят в ток-шоу «Большой город»

24 мая 2025 13:48
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Лето – время, когда все стараются набраться сил и энергии. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к сезону. Чем готовы удивить жителей столицы и туристов, обсудят гости программы «Большой город».

Смотрите ток-шоу 25 мая в 10:00.

Как Минск готов к летнему сезону? Обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает, правило актуально и наоборот. Ведь если отдых проходит с пользой, то и сил и настроения для продуктивного труда – больше. Какие новинки ждут отдыхающих на столичных пляжах?

Как Минск готов к летнему сезону? Обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

В этом году на первом пляже Заславского водохранилища появился новый подиум для загара.

Места отдыха – под контролем. Какие современные средства помогают милиционерам охранять спокойствие жителей и гостей столицы?

Как Минск готов к летнему сезону? Обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

В парке Челюскинцев сигвеи используются уже не первый год. Все-таки тоже площадь немалая. Квадрокоптеры — чтобы понимать, куда нужно наряду быстрее, оперативнее направиться для того, чтобы упредить какие-то конфликтные ситуации либо в целом нарушение общественного порядка.

Эффект блогера. Как люди, которые пользуются популярностью в интернете, повышают лояльность клиентов и помогают бизнесу?

Как Минск готов к летнему сезону? Обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Есть отдельные блогеры, которые очень популярны. Их обзоры помогают перегреть клиента, а дальше уже, конечно, дело за самим субъектом, насколько он сможет его удержать.

Лето – это маленькая жизнь, поэтому провести его нужно с удовольствием. В какие страны можно отправиться, не пересекая границу, лишь попробовав «заморские» блюда? Об этом и не только – ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 25 мая, в 10.00.

# Отдых # Туризм

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