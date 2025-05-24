Как Минск готов к летнему сезону? Обсудят в ток-шоу «Большой город»

Лето – время, когда все стараются набраться сил и энергии. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к сезону. Чем готовы удивить жителей столицы и туристов, обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 25 мая в 10:00.

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает, правило актуально и наоборот. Ведь если отдых проходит с пользой, то и сил и настроения для продуктивного труда – больше. Какие новинки ждут отдыхающих на столичных пляжах?

В этом году на первом пляже Заславского водохранилища появился новый подиум для загара. Места отдыха – под контролем. Какие современные средства помогают милиционерам охранять спокойствие жителей и гостей столицы?

В парке Челюскинцев сигвеи используются уже не первый год. Все-таки тоже площадь немалая. Квадрокоптеры — чтобы понимать, куда нужно наряду быстрее, оперативнее направиться для того, чтобы упредить какие-то конфликтные ситуации либо в целом нарушение общественного порядка. Эффект блогера. Как люди, которые пользуются популярностью в интернете, повышают лояльность клиентов и помогают бизнесу?