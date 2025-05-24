Сумма сделок превысила 390 млн долларов – в Беларуси завершается выставка MILEX-2025

Обмен передовым опытом в сфере обороны, новые договоренности и контракты. С такими итогами свою работу завершает масштабная международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. XII форум поставил абсолютный рекорд: общая сумма заключенных сделок превысила 390 миллионов долларов – почти в полтора раза больше, чем в прошлом сезоне.

Участников отметили почетными наградами и благодарностями. Свои достижения в области обороны и вооружения на MILEX-2025 презентуют представители порядка 150 организаций из 6 стран. Новейшие беспилотники, многофункциональные системы слежения, модернизированное оружие и техника – в «БелЭкспо» собрали более 750 милитари-новинок.

Никита Солнцев, инженер-программист ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»: Перед вами многоуровневая автоматизированная система «Панацея». Солдат, который обнаружил, например, цель противника, вместо того чтобы долго выходить в эфир, где его могут отследить, может достаточно быстро по радиосвязи передать на командира батальона, который получает координаты.

Муслим Магомедов, эксперт группы компаний «Калашников» (Россия): Концерн «Калашников» представляет совершенно новую аптечку, которая входит в интеграцию экипировки военнослужащего. Она состоит из двух эшелонов. Уникальность нашей аптечки в чем? Здесь совершенно новые изделия, комплектация согласно Министерству обороны.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы на самом деле очень удовлетворены итогами. Конечно же, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже на сегодняшний день можно сказать, что выставка прошла успешно. Огромное количество иностранных делегаций, с которыми мы очень плотно пообщались. Марафон рабочих встреч руководства Государственного военно-промышленного комитета и наших предприятий был очень большой. В режиме нон-стоп мы очень серьезно поработали.

24 мая – последний день работы экспозиции. Выставка будет открыта до 17 часов. В следующий раз MILEX вернется в Беларусь в 2027 году.