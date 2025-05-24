Лукашенко: надо ускоряться в два раза, если хотим выжить

Рабочая командировка главы государства по регионам продолжается. 24 мая Александр Лукашенко на Полесье. И вновь тема № 1 – переработка. На этот раз речь о производстве топливных пеллет. Это перспективное для Беларуси направление, которое нужно развивать активнее, отметил белорусский лидер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ребята, надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся – будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза. Мобилизовывай людей и запомни: кадры сегодня – это дисциплина. Железная должна быть дисциплина. Потому что мы же хотим по технологии работать и что-то получить. Поэтому без тебя ни одна мышь на поле не должна пробежаться, шевельнуться.

Задача от Александра Лукашенко – исполнить намеченные планы до конца года. Президент намерен лично оценить результаты проделанной работы.