Прямой эфир

Лукашенко: надо ускоряться в два раза, если хотим выжить

24 мая 2025 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Рабочая командировка главы государства по регионам продолжается. 24 мая Александр Лукашенко на Полесье. И вновь тема № 1 – переработка. На этот раз речь о производстве топливных пеллет. Это перспективное для Беларуси направление, которое нужно развивать активнее, отметил белорусский лидер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента посетил местный молочно-товарный комплекс. В планах – модернизация предприятия. Президент поручил ускориться с реализацией.

Лукашенко: надо ускоряться в два раза, если хотим выжить-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ребята, надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся – будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза. Мобилизовывай людей и запомни: кадры сегодня – это дисциплина. Железная должна быть дисциплина. Потому что мы же хотим по технологии работать и что-то получить. Поэтому без тебя ни одна мышь на поле не должна пробежаться, шевельнуться.

Задача от Александра Лукашенко – исполнить намеченные планы до конца года. Президент намерен лично оценить результаты проделанной работы.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента

Другие новости рубрики

Все новости
Большой театр приглашает на открытую репетицию оперы Чайковского «Орлеанская дева»
24 мая 2025 11:49

Большой театр приглашает на открытую репетицию оперы Чайковского «Орлеанская дева»

Внучка Миная Шмырёва на последнем звонке: калі ў нас такія дзеці, то у нашай краіны ёсць будучыня
24 мая 2025 11:41

Внучка Миная Шмырёва на последнем звонке: калі ў нас такія дзеці, то у нашай краіны ёсць будучыня

Александр Лукашенко ознакомился с оборудованием, работающим на пеллетах
24 мая 2025 11:16

Александр Лукашенко ознакомился с оборудованием, работающим на пеллетах