На площадке «Минск-Арены» пройдёт общегородской «Последний звонок»

В школах Беларуси сегодня прозвенел последний звонок – особенный день для 56 тысяч выпускников. Впереди самый сложный период – выбор учебного заведения и будущей профессии. А пока торжественные мероприятия, улыбки и смех, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попрощались с родными стенами учащиеся 54-й школы. Четыре класса (около сотни юношей и девушек). Уверенные, счастливые и с большим багажом знаний. На торжественной линейке чествовали победителей олимпиад, научных конференций и спортивных соревнований. А украшением праздника стали прощальный вальс и запуск воздушных шаров. И каждый унес ввысь сокровенные желания выпускников, которые обязательно исполнятся.

Михаил Паньков, учащийся средней школы № 54 имени Е.В. Клумова:

Я хочу поступать в БГУ на международные отношения, на «Востоковедение». Туда сдается английский язык. В общем и целом, сам английский язык – это язык мировой, коммуникабельный. И я там еще хочу на кафедре китайского языка изучать китайский язык.

Большой праздник – общегородской «Последний звонок» – развернется на площадке «Минск-Арены». Программа насыщенная. На сцену выйдут свыше полутысячи участников – творческие коллективы и сольные исполнители. Хэдлайнер – Олег Майами.