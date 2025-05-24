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Россия и Украина провели второй этап крупного обмена пленными

24 мая 2025 13:36
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Второй раунд самого крупного обмена военнопленными между Россией и Украиной прошел на границе с нашей страной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Украина провели второй этап крупного обмена пленными-2

24 мая Москва и Киев передали друг другу еще по 307 человек. Российские военные сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Полностью завершить обмен стороны планируют 25 мая. Напомню, договоренность об освобождении военнослужащих по формуле «1000 на 1000» была достигнута на прямых переговорах делегаций в Стамбуле 16 мая.

# Международная политика

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