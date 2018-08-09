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В Бресте автомобиль ГАИ съехал в кювет и опрокинулся

09 августа 2018 11:12
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Новости Беларуси. Автомобиль ГАИ попал в ДТП в Бресте.

По информации ГАИ Брестской области, авария случилась утром девятого августа. В ходе надзора за безопасностью дорожного движения было зафиксировано нарушение установленной скорости движения прибором фотовидеофиксации.

Сотрудник ГАИ начал преследовать нарушителя, не справился с управлением служебного автомобиля Opel, съехал в кювет и опрокинулся.

Машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка.

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# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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