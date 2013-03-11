16-летняя школьница из Лепеля, родившая дома, подозревается в убийстве собственного новорожденного ребенка

Новости Беларуси. Жуткая история в Витебской области. 16-летнюю школьницу из Лепеля подозревают в убийстве собственного ребенка. Как выяснилось, младенец родился дома, точно в срок и был абсолютно здоров. По предварительной версии, ребенка попросту задушили. Уже возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют другие обстоятельства трагедии.

Хорошистка, активистка и просто красавица – такой знали и долгое время считали 11-классницу в ее родной школе. О ее беременности не догадывались. Девушка до последнего ходила на уроки, к репетиторам и даже на физкультуру, умудряясь скрывать свое «интересное положение». Учителя утверждают: не заметили изменений ни в поведении, ни в фигуре.

Александр Бруцкий-Стемпкович, директор средней школы № 3 Лепеля:

Занятия только несколько дней за полгода пропустила. Характеризуется с положительной стороны. Что там в семье произошло, мы не можем сказать. Семья положительная, полная.

Визуально ничего заметно не было, положительно характеризовалась, участвовала во многих мероприятиях.

Отец ребенка – из параллельного класса. К материнству 16-летняя школьница вряд ли готовилась. Гинеколога ни разу не посетила. Знали ли родители о грядущем пополнении в семействе, не известно. Но скорую вызывали именно они. Правда, к тому моменту младенец уже был мертв.

Татьяна Петроченко, заведующая акушерско-гинекологическим отделением Лепельской центральной районной больницы:

Девочка на учете не состояла, к врачам не обращалась, медкомиссию в школе тоже не проходила. Поступила в гинекологическое отделение с признаками родовой травмы, то есть родила ребенка, и без ребенка. Было установлено, что ребенок доношенный, то есть родился живой.

Шокирующий случай всполошил весь райцентр и вызвал бурю негодования и осуждения. Соседи в случившееся до сих пор не могут поверить. Говорят, несовершеннолетняя роженица из благополучной семьи. Ее мать работает няней в детском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соседка:

Говорят, что дома. А кто там, что там.

Ребенок большой. 3.5 килограмма, говорили.

Пока неизвестно, что именно произошло в этой квартире в тот день. Но уже с большой долей вероятности можно утверждать, что это точно не несчастный случай. Тело новорожденной девочки следователи нашли на балконе с целлофановым пакетом на голове.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

По предварительной версии, смерть ребенка наступила от механической асфиксии.

Лепельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 140 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Убийство матери новорожденного ребенка».

Юной роженице еще предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В случае, если ее вина будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы.