Трагедия на стройке в Сочи: с лесов многоэтажки сорвались 9 рабочих, погиб белорус

Новости России. Со строительных лесов 14-этажного дома в Сочи сорвались 9 рабочих. Один погиб, восемь человек оказались в больнице.

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации:

Десятого марта 2013 года на улице Пасечной города Сочи при разборе лесов на строительстве 14-этажного дома с последнего этажа сорвались 9 рабочих, один из них погиб, 8 с телесными повреждениями госпитализированы.

По информации российских СМИ, погибший – строитель из Беларуси. Пострадавшие – выходцы из Средней Азии.

По данному факту проводится доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ.

Иван Сенгеров, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Рф по Краснодарскому краю (телефонный разговор):

Мы устанавливаем, были ли заключены трудовые договоры с работниками, обеспечены ли они были средствами, снаряжением по технике безопасности, соблюдали ли данные работники технику безопасности. Также нами будет выясняться, использовали ли мужчины страховочный пояс при осуществлении строительства, поскольку у нас есть сведения, что страховочное снаряжение не использовалось.