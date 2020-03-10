16 фигурантов и более 3 млн рублей взяток. В Беларуси начался суд по делу о коррупции в сфере поставок техники

Новости Беларуси. 16 фигурантов и более 3 миллионов рублей взяток. 10 марта Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело о коррупции в ходе поставок телекоммуникационного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых – должностные лица, ранее занимавшие высокие посты, представители коммерческих структур. Речь идет о сфере телекоммуникаций и связи, а также о банковском секторе.