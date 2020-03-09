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После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу

09 марта 2020 21:29
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Новости Беларуси. Международный женский день в Вилейском районе закончился стрельбой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу-1

В агрогородке Илья водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Экипаж ГАИ, прибывший на место, столкнулся с сопротивлением пьяного пассажира, который вел себя агрессивно. Он даже ударил одного из инспекторов, а многочисленные предупреждения игнорировал. Сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие: они сделали три выстрела в воздух и один – в ногу.

После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу-4

Сейчас мужчина в больнице под конвоем. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности. Проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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