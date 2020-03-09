После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу

В агрогородке Илья водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Экипаж ГАИ, прибывший на место, столкнулся с сопротивлением пьяного пассажира, который вел себя агрессивно. Он даже ударил одного из инспекторов, а многочисленные предупреждения игнорировал. Сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие: они сделали три выстрела в воздух и один – в ногу.