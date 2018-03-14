300 пачек сигарет на квадрокоптере пытались переправить в Польшу

Внимание работников заставы «Знаменка» привлек квадрокоптер, двигающийся в 500 метрах от линии границы. Оказалось, что к беспилотному летательному аппарату прикрепили груз – 300 пачек сигарет. На данный момент все причастные к нарушению лица установлены. Им грозит административная ответственность и наказание в виде крупных штрафов.