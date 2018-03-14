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300 пачек сигарет на квадрокоптере пытались переправить в Польшу

14 марта 2018 07:16
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Новости Беларуси. Незаконное перемещение табачных изделий через белорусско-польскую границу пресекли брестские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 пачек сигарет на квадрокоптере пытались переправить в Польшу-1

Внимание работников заставы «Знаменка» привлек квадрокоптер, двигающийся в 500 метрах от линии границы. Оказалось, что к беспилотному летательному аппарату прикрепили груз – 300 пачек сигарет. На данный момент все причастные к нарушению лица установлены. Им грозит административная ответственность и наказание в виде крупных штрафов.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

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