300 пачек сигарет на квадрокоптере пытались переправить в Польшу

Новости Беларуси. Незаконное перемещение табачных изделий через белорусско-польскую границу пресекли брестские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Незаконное перемещение табачных изделий через белорусско-польскую границу пресекли брестские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание работников заставы «Знаменка» привлек квадрокоптер, двигающийся в 500 метрах от линии границы. Оказалось, что к беспилотному летательному аппарату прикрепили груз – 300 пачек сигарет. На данный момент все причастные к нарушению лица установлены. Им грозит административная ответственность и наказание в виде крупных штрафов.