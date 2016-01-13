15-летний хоккеист погиб, делая селфи в петле

Новости России. Жизнь 15-летнего подростка нелепо оборвалась в Москве. Вечером в понедельник школьник переписывался с девушкой. Слово за слово, в какой-то момент девушка отправила юному хоккеисту селфи с якобы порезанными на руке венами. Парень решил ответить снимком в петле.

Друзья погибшего убеждены: то, что произошло – трагическая случайность.

Юноша, вероятнее всего, не удержал равновесия и упал со стула. Случайным свидетелем произошедшего стал младший брат мальчика.

Известно, что 15-летний подросток с пятого класса профессионально занимался хоккеем, выступал на детских и юниорских чемпионатах Москвы.

Погоня за эффектным снимком все чаще заканчивается трагедией.

В МВД России в связи с этим начали всероссийскую акцию «Безопасное селфи» и выпустили инструкцию, как не покалечить себя во время съемки.

Случаев, когда селфи стоило жизни, в мире, к несчастью, уже сотни. На севере Индии попытка сделать селфи закончилась гибелью студентов. Молодые люди решили заснять себя на фоне приближающегося поезда. Прошлым летом поляки на глазах у своих детей упали со скалы в Португалии во время попытки сделать селфи.