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В Украине увеличивается количество заболевших свиным гриппом: погибли уже 25 человек

13 января 2016 13:32
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Новости Украины. В Украине увеличивается количество заболевших свиным гриппом.  Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

От этой болезни уже умерло 25 человек.

Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Одесской области, опасное заболевание унесло также жизни в Винницком, Харьковском регионах и в столице, Киеве.

Только за последнюю неделю зарегистрировано 12 случаев.

Медики говорят, что основная проблема в том, что заболевшие слишком поздно обратились к врачу: они неделю занимались самолечением и в больницы поступали в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Птичий грипп

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