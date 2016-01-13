В Украине увеличивается количество заболевших свиным гриппом: погибли уже 25 человек

Новости Украины. В Украине увеличивается количество заболевших свиным гриппом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
От этой болезни уже умерло 25 человек.
Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Одесской области, опасное заболевание унесло также жизни в Винницком, Харьковском регионах и в столице, Киеве.
Только за последнюю неделю зарегистрировано 12 случаев.
Медики говорят, что основная проблема в том, что заболевшие слишком поздно обратились к врачу: они неделю занимались самолечением и в больницы поступали в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.