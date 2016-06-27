14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Минском: кадры с места событий

Новости Беларуси. Аварийно-восстановительные бригады продолжают работать на месте схода с рельсов 14 грузовых вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ЧП произошло накануне в Минском районе недалеко от Колядич. На однопутном перегоне опрокинулась часть состава, сформированного из более чем 70-ти вагонов. Они были наполнены металлом, древесиной комбикормом и ёмкостями с подсолнечным маслом.

Виктор Тихонович, первый заместитель начальника Минского отделения Белорусской железной дороги:

Работает порядка 160-ти человек здесь на восстановлении. Работа ведется круглосуточно с момента возникновения этой ситуации. В текущие сутки планируем восстановить, полностью освободить путь для восстановления и начать уборку вагонов, сход которых был допущен.

Авария не привела к задержке в движении поездов. В результате ЧП пострадавших нет. Повреждено около 200 метров железнодорожного полотна. На месте работают сразу два аварийно-восстановительных поезда Белорусской железной дороги. Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия.