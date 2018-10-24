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188 шоколадок украл мужчина в одном из магазинов Минска

24 октября 2018 20:17
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Новости Беларуси. Чрезмерная любовь к сладкому сыграла злую шутку с одним покупателем в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

188 шоколадок украл мужчина в одном из магазинов Минска-1

188 шоколадок похитил мужчина в одном из магазинов. Долго думать над планом преступления посетитель не стал и начал прятать плитки в карманы куртки. Охранник окликнул злоумышленника, но тому удалось скрыться с места преступления. Личность мужчины установили с помощью камер наблюдения. Теперь сладкоежку ждет уголовное наказание. Мужчину обвинили по статье «Грабеж».

# Кража # происшествия # Фотофакт

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