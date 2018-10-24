188 шоколадок украл мужчина в одном из магазинов Минска

Новости Беларуси. Чрезмерная любовь к сладкому сыграла злую шутку с одним покупателем в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

188 шоколадок похитил мужчина в одном из магазинов. Долго думать над планом преступления посетитель не стал и начал прятать плитки в карманы куртки. Охранник окликнул злоумышленника, но тому удалось скрыться с места преступления. Личность мужчины установили с помощью камер наблюдения. Теперь сладкоежку ждет уголовное наказание. Мужчину обвинили по статье «Грабеж».