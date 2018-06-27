14-летний подросток утонул в Днепре во время тренировки по гребле

Новости Беларуси. 14-летний подросток утонул в реке Днепр.

По информации Следственного комитета, трагедия произошла двадцать шестого июня. Во время проведения занятий по академической гребле в Днепре опрокинулась одиночная лодка.

В ней находился подросток без спасательного жилета. Несовершеннолетний попытался выплыть самостоятельно, но не смог. Тело подростка было извлечено из воды спасателями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность».

Установлено, что должностные лица «Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта» не обеспечили надлежащее проведение инструктажей по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев. Также не было проверено наличие у каждого учащегося спасательного жилета при проведении занятий.

В начале июня на реке Щара утонули 3 человека, двое из них – дети.