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«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей

11 июня 2018 19:51
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Новости Беларуси. Три человека утонули в Мостовском районе, из них двое детей 8-ми и 14-ти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-1

Два приятеля из Красносельска и Большой Берестовицы с сыновьями отправились с ночёвкой порыбачить в излюбленное место на Немане. Во время купания дети начали тонуть, отцы их спасать. Но беды избежать не удалось.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-4

Галина Буро, СТВ:
Как раз здесь река Щара впадает в Неман. Но это место привлекает не столько рыбалкой, сколько своими живописными пейзажами. Два отца и два сына приехали сюда на отдых, поставили палатки, забросили удочки и ожидали хорошего клёва. Никто не думал, что в итоге из четырёх человек в живых останется лишь один.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-7

Всё произошло ближе к вечеру. Когда дети пошли купаться. Глубина реки в этом месте до 5-ти метров. Есть подводная коса, где мелко, но она резко обрывается. Вероятно, мальчики увлеклись игрой и не заметили, как земля ушла из-под ног.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-10

Роман Ковальчук, начальник Мостовской спасательной станции:
Ребёнок 8-милетнего возраста попал под действие этого течения, этой ямы и стал тонуть. Второй ребёнок 14 лет пытался оказать ему помощь и точно так же таким же образом оказался там же. На крики уже бежали родители.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-13

Один из отцов первым нырнул в воду. Дети вцепились в него, и мужчина уже не смог выплыть. Второй отец попытался добраться до места, но не смог. Трое человек на его глазах ушли под воду. Тогда мужчина вызвал спасателей. Водолазам пришлось работать в условиях нулевой видимости – вода очень мутная.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-16

Денис Комар, водолаз Мостовской спасательной станции:
На место мы прибыли в течение около получаса, максимум 45 минут. + И вся поисковая операция заняла час. С расстоянием минут 15-10 достали первого парня, 14 лет, доставал коллега мой. После этого пошёл я в воду, достал сразу мужчину, а через минут 5 уже этого малыша, которому 8 лет.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-19

Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать следователи. Известно, что семья, где погиб и отец, и сын, родители долго не могла иметь детей, долгожданный мальчик появился только благодаря медикам.

«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей-22

Галина Буро:
Незадолго до трагедии мужчины употребляли алкоголь. Хотя в данном случае это вряд ли имеет значение. Ведь река Неман сама по себе коварная: много подводных течений, ям и обрывов. В этом месте купание и вовсе запрещено, детям особенно.

# Утопления # происшествия # Роман Ковальчук # Денис Комар # Фотофакт

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