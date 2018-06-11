«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей

Новости Беларуси. Три человека утонули в Мостовском районе, из них двое детей 8-ми и 14-ти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два приятеля из Красносельска и Большой Берестовицы с сыновьями отправились с ночёвкой порыбачить в излюбленное место на Немане. Во время купания дети начали тонуть, отцы их спасать. Но беды избежать не удалось.

Галина Буро, СТВ:

Как раз здесь река Щара впадает в Неман. Но это место привлекает не столько рыбалкой, сколько своими живописными пейзажами. Два отца и два сына приехали сюда на отдых, поставили палатки, забросили удочки и ожидали хорошего клёва. Никто не думал, что в итоге из четырёх человек в живых останется лишь один.

Всё произошло ближе к вечеру. Когда дети пошли купаться. Глубина реки в этом месте до 5-ти метров. Есть подводная коса, где мелко, но она резко обрывается. Вероятно, мальчики увлеклись игрой и не заметили, как земля ушла из-под ног.

Роман Ковальчук, начальник Мостовской спасательной станции:

Ребёнок 8-милетнего возраста попал под действие этого течения, этой ямы и стал тонуть. Второй ребёнок 14 лет пытался оказать ему помощь и точно так же таким же образом оказался там же. На крики уже бежали родители.

Один из отцов первым нырнул в воду. Дети вцепились в него, и мужчина уже не смог выплыть. Второй отец попытался добраться до места, но не смог. Трое человек на его глазах ушли под воду. Тогда мужчина вызвал спасателей. Водолазам пришлось работать в условиях нулевой видимости – вода очень мутная.

Денис Комар, водолаз Мостовской спасательной станции:

На место мы прибыли в течение около получаса, максимум 45 минут. + И вся поисковая операция заняла час. С расстоянием минут 15-10 достали первого парня, 14 лет, доставал коллега мой. После этого пошёл я в воду, достал сразу мужчину, а через минут 5 уже этого малыша, которому 8 лет.

Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать следователи. Известно, что семья, где погиб и отец, и сын, родители долго не могла иметь детей, долгожданный мальчик появился только благодаря медикам.