Был сделан из частей винтовки. Самодельный пистолет изъяли у жителя Ушачского района

Новости Беларуси. В Ушачском районе местный житель хранил самодельный пистолет. Его мужчина сделал из частей винтовки «ИЖ-22».

По информации ГКСЭ, пистолет был сделан из ствола и части ствольной коробки винтовки. Получившееся оружие было пригодно для одного боевого выстрела.

Изобретение выдали правоохранителям родственники мужчины пистолет в ходе специального комплексного мероприятия «Арсенал».

Экспертиза подтвердила, что изъятое изобретение является самодельным ручным короткоствольным огнестрельным оружием. Оно пригодно для выстрелов патронами калибра 5,6 мм.

В конце минувшего года стало известно, что студент из Могилева изготавливал самодельное оружие.