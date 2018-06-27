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Был сделан из частей винтовки. Самодельный пистолет изъяли у жителя Ушачского района

27 июня 2018 08:51
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Новости Беларуси. В Ушачском районе местный житель хранил самодельный пистолет. Его мужчина сделал из частей винтовки «ИЖ-22».

По информации ГКСЭ, пистолет был сделан из ствола и части ствольной коробки винтовки. Получившееся оружие было пригодно для одного боевого выстрела.

Изобретение выдали правоохранителям родственники мужчины пистолет в ходе специального комплексного мероприятия «Арсенал».

Экспертиза подтвердила, что изъятое изобретение является самодельным ручным короткоствольным огнестрельным оружием. Оно пригодно для выстрелов патронами калибра 5,6 мм.

В конце минувшего года стало известно, что студент из Могилева изготавливал самодельное оружие.

Он занимался этим в личных интересах – здесь подробнее.

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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