Авария в Минске: водитель «Жигулей» не уступил дорогу встречному авто и получил ЧМТ

Новости Беларуси. Не уступил дорогу. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла утром 26 июня на перекрёстке Ташкентской и Кабушкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Не уступил дорогу. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла утром 26 июня на перекрёстке Ташкентской и Кабушкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
76-летний водитель «Жигулей» поворачивая налево не пропустил двигавшееся навстречу авто. От сильного удара вероятного виновника аварии отбросило на пассажирское сидение.
Мужчина в больнице с черепно-мозговой травмой. Второй участник аварии не пострадал.