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Авария в Минске: водитель «Жигулей» не уступил дорогу встречному авто и получил ЧМТ

26 июня 2018 17:28
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Новости Беларуси. Не уступил дорогу. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла утром 26 июня на перекрёстке Ташкентской и Кабушкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария в Минске: водитель «Жигулей» не уступил дорогу встречному авто и получил ЧМТ-1

76-летний водитель «Жигулей» поворачивая налево не пропустил двигавшееся навстречу авто. От сильного удара вероятного виновника аварии отбросило на пассажирское сидение.

Авария в Минске: водитель «Жигулей» не уступил дорогу встречному авто и получил ЧМТ-4

Мужчина в больнице с черепно-мозговой травмой. Второй участник аварии не пострадал.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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