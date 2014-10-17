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13-летняя девочка попала под трамвай на Логойском тракте в Минске

17 октября 2014 15:04
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Новости Беларуси. В Минске ребенок снова попал под трамвай. По предварительной информации, 13-летняя девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода в районе Логойского тракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу.

Андрей Королько, главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»:
При поступлении состояние ближе к удовлетворительному. Мы госпитализировали ребенка в отделение травматологии и ортопедии №2, оказали необходимую помощь. У ребенка имеет место травма таза, перелом костей, а также ссадины таза и лица. Угрозы жизни и здоровью в данный момент нет, вся необходимая мед помощь оказывается в полном объеме.

Это уже второй случай за неделю, когда ребенка сбивает трамвай.

Первое происшествие произошло 14 октября на улице Плеханова. Тогда пострадала 12-летняя девочка. Учащаяся одной из столичных школ так же переходила трамвайные пути в неположенном месте. Девочка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломом руки.

# происшествия # Андрей Королько # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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