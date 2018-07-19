«Нашей вины нет никакой»: после перерасчета жировок в пользу «Гомельэнерго» вынесено уже 6 решений суда

Новости Беларуси. Телеканал СТВ продолжает следить за развитием ситуации с оплатой жировок в Гомельском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как мы уже рассказывали в минувшее воскресенье в программе «Неделя», здесь люди годами исправно платили по счетам, даже не подозревая, что стали должниками. Подробнее здесь.

Как оказалось, долги за электричество и тепло более чем у 1000 гомельчан образовались из-за того, что квитанции рассчитывались с учетом субсидий, на которые те не имели права. В итоге энергетическая компания, которая сделала перерасчет, подала на людей в суд. 19 июля вынесено первое решение по иску – одному из героев нашего эфира придется возместить недостачу. По сути, взять на себя всю ответственность, в том числе и за тех, кто рассчитывал и присылал неверные жировки. Корреспондент Александр Добриян продолжит.

По решению суда мать Марины Ереминой должна выплатить «Гомельэнерго» 644 рубля. Именно такая задолженность образовалась из-за того, что счета за тепло и электричество пенсионерке несколько лет рассчитывали с учетом субсидии, на которую она не имела права. В ее квартире была прописана только внучка, по закону не член семьи собственника, а значит, права на госсубсидии не было. Разница в тарифах почти в пять раз! Но откуда было знать? – говорят ответчики. Платили вовремя и ровно столько, сколько числилось в квитанции.

Марина Еремина, жительница Гомеля:

Могу сказать с уверенностью, что в данной ситуации нашей вины нет никакой. Представители «Гомельэнерго» утверждали, что облисполком не выполнял 571 постановление, они признали тем самым свою вину. В Гомеле система расчетов дала сбой. Информация о жилых домах и помещениях энергетикам не поступала многие месяцы. Ошибку выявили и провели перерасчет – за три последние года. В результате потребители получили квитанции с астрономическими суммами, до 2000 рублей. Суд учел непростые обстоятельства дела и удовлетворил иск только в части основного долга, пеню Марине и ее маме платить не нужно.

Александр Добриян, СТВ:

Как вы оцениваете предложение «Гомельэнерго» предоставить вам рассрочку? Марина Еремина:

Они столь добры к нам. История с гомельскими жировками лишь начинается. Впереди рассмотрение исков по десяткам подобных ситуаций. Согласятся ли граждане с вердиктом суда, подобным сегодняшнему, или будут дальше отстаивать свои права – покажет время.

Дмитрий Малец, заместитель председателя ОО «Региональное общество защиты потребителей»:

Необходимо в первую очередь обратиться к договору энергоснабжения, которым регулируются отношения между потребителем электрической энергии и энергоснабжающей организацией. Вместе с тем полагаем, что если потребителю выставлялись счета на оплату электроэнергии с неправильным применением тарифов, то энергоснабжающая организация вправе произвести их перерасчет. Но в пределах срока исковой давности. В пользу «Гомельэнерго» уже вынесено шесть судебных решений, два абонента полностью рассчитались с долгом. К слову, требование доплатить за тепло пришло 1102-м абонентам. Половина их них уже внесли оплату.