В Мозыре сотрудники МЧС помогли мужчине освободить ногу

Новости Беларуси. В Мозыре ранним утром 9 марта спасатели выехали на помощь мужчине. У пострадавшего застряла нога.

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент произошёл в частном доме. 48-летний гражданин наступил на крючок решётки газовой плиты, и острый предмет проткнул пострадавшему ногу.

С использованием специального инструмента спасатели освободили ногу мужчины. После этого гражданина госпитализировали с предварительным диагнозом «инородное тело в области левой пятки».

Зимой 2018 года сотрудники МЧС помогли мальчику освободить застрявший в фотоаппарате палец.