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В Мозыре сотрудники МЧС помогли мужчине освободить ногу

09 марта 2018 10:40
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Новости Беларуси. В Мозыре ранним утром 9 марта спасатели выехали на помощь мужчине. У пострадавшего застряла нога.  

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент произошёл в частном доме. 48-летний гражданин наступил на крючок решётки газовой плиты, и острый предмет проткнул пострадавшему ногу.  

С использованием специального инструмента спасатели освободили ногу мужчины. После этого гражданина госпитализировали с предварительным диагнозом «инородное тело в области левой пятки».  

Зимой 2018 года сотрудники МЧС помогли мальчику освободить застрявший в фотоаппарате палец.  

Госпитализация не потребовалась – здесь подробнее.  

# происшествия # Спасение

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