В Бресте Volkswagen врезался в столб. Погиб 32-летний водитель

Новости Беларуси. Днём 8 марта в Бресте в ДТП погиб молодой человек. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Volkswagen Vento наехал на ограждение, затем столкнулся со световой опорой, после чего съехал в кювет.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

За рулём машины находился 32-летний брестчанин. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома