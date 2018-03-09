В Бресте Volkswagen врезался в столб. Погиб 32-летний водитель

Новости Беларуси. Днём 8 марта в Бресте в ДТП погиб молодой человек.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Volkswagen Vento наехал на ограждение, затем столкнулся со световой опорой, после чего съехал в кювет.
Новости Беларуси. Днём 8 марта в Бресте в ДТП погиб молодой человек.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Volkswagen Vento наехал на ограждение, затем столкнулся со световой опорой, после чего съехал в кювет.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
За рулём машины находился 32-летний брестчанин. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
По имеющимся сведениям, транспортным средством погибший управлял в нетрезвом виде. В 2011 году мужчина был лишён водительских прав.
Зимой прошлого года в Дзержинском районе Volkswagen съехал в кювет.
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