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В Смолевичском районе на женщину был совершён двойной наезд. Один из водителей покинул место ДТП

09 марта 2018 13:33
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе в результате двойного наезда погибла женщина.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, вечером 8 марта возле деревни Мостище Iveco наехал на женщину-пешехода. После этого на пострадавшую наехал Volkswagen Passat. За рулём машины находился 30-летний житель Смолевичского района. В ДТП 65-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.  

Водитель Iveco покинул место происшествия. Правоохранителями был задействован план «Перехват». Вскоре мужчина был задержан в Толочинском районе.  

В Смолевичском районе на женщину был совершён двойной наезд. Один из водителей покинул место ДТП -1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Задержанным оказался 31-летний минчанин, который по линии ГАИ за текущий год привлекался к административной ответственности пять раз. В ходе проверки стало известно, что на машину не был пройден техосмотр. Также не было страховки. Гражданин управляет транспортными средствами с 2000 года.  

Погибшая привлекалась к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД пешеходами. Возле неё был пакет с алкоголем. Светоотражающих элементов на гражданке не было.  

Возбуждено уголовное дело.  

Зимой 2018 года в Жабинковском районе был совершён двойной наезд на мужчину. 

Оба водителя покинули место ДТП – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Минской области

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