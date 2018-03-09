В Смолевичском районе на женщину был совершён двойной наезд. Один из водителей покинул место ДТП

Новости Беларуси. В Смолевичском районе в результате двойного наезда погибла женщина.
Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, вечером 8 марта возле деревни Мостище Iveco наехал на женщину-пешехода. После этого на пострадавшую наехал Volkswagen Passat. За рулём машины находился 30-летний житель Смолевичского района. В ДТП 65-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
Водитель Iveco покинул место происшествия. Правоохранителями был задействован план «Перехват». Вскоре мужчина был задержан в Толочинском районе.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Задержанным оказался 31-летний минчанин, который по линии ГАИ за текущий год привлекался к административной ответственности пять раз. В ходе проверки стало известно, что на машину не был пройден техосмотр. Также не было страховки. Гражданин управляет транспортными средствами с 2000 года.
Погибшая привлекалась к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД пешеходами. Возле неё был пакет с алкоголем. Светоотражающих элементов на гражданке не было.
Возбуждено уголовное дело.
Зимой 2018 года в Жабинковском районе был совершён двойной наезд на мужчину.
Оба водителя покинули место ДТП – подробности здесь.