В Смолевичском районе на женщину был совершён двойной наезд. Один из водителей покинул место ДТП

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, вечером 8 марта возле деревни Мостище Iveco наехал на женщину-пешехода. После этого на пострадавшую наехал Volkswagen Passat. За рулём машины находился 30-летний житель Смолевичского района. В ДТП 65-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Задержанным оказался 31-летний минчанин, который по линии ГАИ за текущий год привлекался к административной ответственности пять раз. В ходе проверки стало известно, что на машину не был пройден техосмотр. Также не было страховки. Гражданин управляет транспортными средствами с 2000 года.

Погибшая привлекалась к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД пешеходами. Возле неё был пакет с алкоголем. Светоотражающих элементов на гражданке не было.

Возбуждено уголовное дело.

Зимой 2018 года в Жабинковском районе был совершён двойной наезд на мужчину.