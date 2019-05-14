12 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано с начала сезона в Беларуси

Новости Беларуси. Сколько аварий с участием велосипедистов произошло в Беларуси, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Можно ли перевозить детей на багажнике велосипеда?

Фары или катафоты: чем должен быть оборудован велосипед по ПДД

Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Открылся велосезон, потеплело. И, к сожалению, на данный момент уже зарегистрировано 12 ДТП с участием велосипедистов, трое из которых совершены по вине самих велосипедистов. То есть это те люди, которые не соблюли ПДД на минских дорогах.

Главные ошибки велосипедистов: невнимательность, скоростные режимы – они их увеличивают достаточно жёстко, и неспешивание.

На пешеходных переходах, если имеется разметка, не велопереезд, где велосипедист имеет право переезжать, он должен обязательно, подъехав к проезжей части, сойти с велосипеда, стать пешеходом и перевезти своё транспортное средство через дорогу.