Фары или катафоты: чем должен быть оборудован велосипед по ПДД

Техосмотра же у них нет. Кто проверяет?

Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: Велосипедистам категорически запрещается, в первую очередь, ездить на неисправном своём велосипеде.

Вероника Романькова:

Никто не проверяет, но если сотрудник ГАИ, например, в тёмное время суток остановит велосипедиста, но у него спереди не будет фары, излучающей белый свет, а сзади – красный, то он также будет наказан.

То есть не катафота, а именно фары?

Вероника Романькова:

Фары должны быть, такие вот позиции. Во-вторых, велоэкипировка. Всё-таки мы настоятельно рекомендуем, что любой велосипедист, независимо от возраста, должен быть экипирован. Это должен быть шлем, это должна быть какая-то яркая одежда.

Можно ли перевозить детей на багажнике велосипеда?