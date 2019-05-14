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Фары или катафоты: чем должен быть оборудован велосипед по ПДД

14 мая 2019 07:56
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Новости Беларуси. Чем должен быть оборудован велосипед, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

12 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано с начала сезона в Беларуси

Что нельзя делать велосипедистам категорически? Например, грузы перевозить большие?

Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Велосипедистам категорически запрещается, в первую очередь, ездить на неисправном своём велосипеде.

Техосмотра же у них нет. Кто проверяет?

Фары или катафоты: чем должен быть оборудован велосипед по ПДД-1

Вероника Романькова:
Никто не проверяет, но если сотрудник ГАИ, например, в тёмное время суток остановит велосипедиста, но у него спереди не будет фары, излучающей белый свет, а сзади – красный, то он также будет наказан.

То есть не катафота, а именно фары?

Вероника Романькова:
Фары должны быть, такие вот позиции. Во-вторых, велоэкипировка. Всё-таки мы настоятельно рекомендуем, что любой велосипедист, независимо от возраста, должен быть экипирован. Это должен быть шлем, это должна быть какая-то яркая одежда.

Можно ли перевозить детей на багажнике велосипеда?

# Велосипед # общество # Вероника Романькова

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