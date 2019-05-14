Фары или катафоты: чем должен быть оборудован велосипед по ПДД

Новости Беларуси. Чем должен быть оборудован велосипед, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
12 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано с начала сезона в Беларуси
Что нельзя делать велосипедистам категорически? Например, грузы перевозить большие?
Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Велосипедистам категорически запрещается, в первую очередь, ездить на неисправном своём велосипеде.
Техосмотра же у них нет. Кто проверяет?
Вероника Романькова:
Никто не проверяет, но если сотрудник ГАИ, например, в тёмное время суток остановит велосипедиста, но у него спереди не будет фары, излучающей белый свет, а сзади – красный, то он также будет наказан.
То есть не катафота, а именно фары?
Вероника Романькова:
Фары должны быть, такие вот позиции. Во-вторых, велоэкипировка. Всё-таки мы настоятельно рекомендуем, что любой велосипедист, независимо от возраста, должен быть экипирован. Это должен быть шлем, это должна быть какая-то яркая одежда.
Можно ли перевозить детей на багажнике велосипеда?