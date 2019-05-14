Можно ли перевозить детей на багажнике велосипеда?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Вероника Романькова.

Что касается перевозки детей? Можно возить их на раме, на багажнике?

Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Скажем так. В принципе, на велосипеде запрещено перевозить те или иные грузы. Но есть велосипеды, которые оборудуются специальными удерживающими устройствами, в которых разрешено перевозить совсем маленьких детей, малолетних.

Но это нигде, скажем так, не запрещено, но, в любом случае, именно с соблюдением ПДД.

Главное, это безопасность: личная, окружающих. А Госавтоинспекция, конечно, за этим следит всегда.

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