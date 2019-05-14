Военнослужащий Сморгонской пограничной группы покончил с собой

Новости Беларуси. 12 мая в полседьмого утра было обнаружено тело военнослужащего Сморгонской пограничной группы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет, тело военнослужащего-контрактника с признаками суицида нашли родственники дома у его родителей. Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что суицид не связан со службой мужчины. 34-летний старший прапорщик служил в одном из подразделений управления Сморгонской пограничной группы, характеризовался положительно.