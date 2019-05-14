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Военнослужащий Сморгонской пограничной группы покончил с собой

14 мая 2019 07:33
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Новости Беларуси. 12 мая в полседьмого утра было обнаружено тело военнослужащего Сморгонской пограничной группы.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет, тело военнослужащего-контрактника с признаками суицида нашли родственники дома у его родителей. Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства произошедшего.  

Известно, что суицид не связан со службой мужчины. 34-летний старший прапорщик служил в одном из подразделений управления Сморгонской пограничной группы, характеризовался положительно.  

# Самоубийство # происшествия

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