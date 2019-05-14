В Барановичах завершено расследование дела об убийстве младенца в 2015 году

Новости Беларуси. 10 июня 2015 года рабочая Барановичского ЖКХ сообщила об обнаружении тела новорождённого в мусорном контейнере между домами по улице Рагули. Расследование возбуждённого по этому факту уголовного дела завершено.

По сведениям УСК по Брестской области, сразу установить подозреваемых не удалось. Позже в 2015 году эксперты-генетики УГКСЭ по Брестской области выделили генотипы новорождённого и его матери, которые были направлены в базу для сверки по имеющимся данным и постановке на учёт. Совпадений не было.

Через некоторое время 47-летний житель Барановичей проверялся на причастность к грабежу. Экспертиза показала, что его биообразцы совпали с генотипом погибшего ребёнка. Вскоре была найдена и мать, ею оказалась местная жительница 1981 года рождения, которая во время смерти малыша сожительствовала с подозреваемым.

Женщина забеременела в сентябре 2014 года, но скрывала это. Родив 8 июня 2015 года здорового и доношенного мальчика, гражданка положила его в мусорный контейнер, где он скончался от переохлаждения.

Действия обвиняемой квалифицированы по статье «Убийство с особой жестокостью заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Фигурантка находится под стражей.

Зимой 2019 года сообщалось, что в Барановичах обнаружены подозреваемые в убийстве ребёнка в 2015 году.