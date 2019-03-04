11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ

Новости Беларуси. Авария с участием 11 автомобилей произошла 4 марта недалеко от Пуховичей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе М5 водитель микроавтобуса не справился с управлением – в результате транспортное средство перевернулось на бок. Это и спровоцировало целую серию столкновений. Уже известно, что в аварии есть пострадавшие: легкие травмы получила девушка – ее госпитализировали.

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:

В результате этого ДТП образовались еще два ДТП, на 62-м километре, на этот раз с участием двух машин. И еще один водитель не справился управлением на 47-м километре автодороги.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

По словам автоинспекторов, затора на дороге не возникло. Движение организовали по встречной полосе. Дорожную ситуацию на трассе нормализовали оперативно.